Cina: Bibbia rimossa dai siti di vendita online

Roma, 5 apr. - La Bibbia è stato rimosso da siti di shopping online in Cina. "La Bibbia e i libri senza un numero di pubblicazione sono stati tutti rimossi negli ultimi giorni", ha detto un libraio online che opera sulla popolare piattaforma Taobao in Cina.

Le edizioni complete del libro sacro, ma in inglese, rimangono disponibili su Amazon Cina e Dangdang.com. Le vendite online di altri testi sacri come il Corano o il Tao Te Ching, il riferimento della religione taoista, non sembrano essere sottoposte ad alcun divieto.

Qualsiasi libro venduto in Cina deve avere un numero di pubblicazione, ma non la Bibbia, che non può essere venduta nelle librerie, ma di solito è distribuita direttamente dalle chiese.

Le religioni sono strettamente controllate dal potere in Cina, dove ufficialmente il numero di protestanti è di circa 20 milioni e di cattolici circa 6 milioni. Ma i numeri reali sarebbero più che doppi se si contano i credenti che si rifiutano di essere affiliati alle Chiese controllate dal regime.