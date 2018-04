Casellati: non mi auguro ritorno al voto, non concluderemmo nulla

Roma, 6 apr. - "Io non mi auguro il ritorno al voto perché non concluderemmo nulla. Oggi come oggi, con l'attuale legge elettorale, ci troveremmo di fronte alla stessa identica situazione". A dirlo è la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a margine di un incontro istituzionale organizzato alla sede della Regione Veneto a Venezia.

"C'è un paese che è in una situazione di grave sofferenza e che ha bisogno di risposte concrete - ha proseguito - io mi auguro che in tempi veloci, anche se la politica richiede lunghe riflessioni specialmente perché il quadro che si è aperto dopo le votazioni non è semplice, con l'aiuto di tutti si arrivi presto ad un governo con l'esclusivo interesse dei cittadini", ha concluso la presidente del Senato.