Governo, Polverini (Fi): pretese M5s ridicole

Roma, 6 apr. - "Il grande sforzo di responsabilità lo potrebbe fare il M5S concentrando l'attenzione sui contenuti e sulle riforme urgenti per il paese. Insistere sull`esclusione di FI, uno dei partiti della coalizione che ha raggiunto il 37 per cento dei voti, dal confronto è solo una perdita di tempo perché non spaccheremo il centrodestra per fare un piacere a Di Maio e ai suoi. Le pretese dei grillini cominciano a diventare ridicole e fuori luogo, evidentemente non c`è la volontà di sedersi attorno a un tavolo per ragionare su cosa è importante realizzare per gli italiani, i giovani, le famiglie, le imprese". Lo afferma la parlamentare di Fi, Renata Polverini.