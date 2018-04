Governo, Marcucci (Pd): 5 stelle si occupano solo di poltrone

Roma, 6 apr. - "Toninelli mente sapendo di mentire. Il M5S ha chiuso un accordo spartitorio con il centro destra basato solo sull'occupazione delle poltrone. Ed ora il capogruppo del M5s ha il coraggio di chiamare tutto ciò collaborazione". Lo afferma il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci.

"Questo è avvenuto senza aver alcun rispetto della minoranza parlamentare - sottolinea Marcucci - impedendo di fatto,qualsiasi capacità di esercitare il diritto dovere di controllo della gestione del Senato. Parliamo di appalti, logistica, spese, staff e soprattutto la possibilità di avere accesso in trasparenza ai finanziamenti dei gruppi parlamentari. Vogliamo essere certi che i gruppi spendano i soldi a loro assegnati per le finalità previste e non vadano nelle casse di terzi, con altri obiettivi. Con premesse del genere, Toninelli ha davvero un bel coraggio solo ad ipotizzare un esecutivo Di Maio con il sostegno del Pd", conclude Marcucci