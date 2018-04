Bergamini (Fi): possibile governo se non prevale logica veti

Roma, 6 apr. - "Ieri al Quirinale il presidente Berlusconi ha sottolineato l'importanza di dare anche all`Europa un quadro di stabilità, soprattutto per ragioni legate ai conti pubblici del nostro Paese". Così la deputata Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia, intervenendo questa mattina ai microfoni di Rai Radio 1.

"In questo momento c'è una grande fibrillazione nel mondo politico, ed è normale - commenta la deputata -. L'aspetto positivo è che dopo tanti anni di polarizzazione, di conflitti violentissimi, le forze politiche abituate a demonizzarsi a vicenda, ora sono obbligate a dialogare".

"Per Forza Italia - conclude Bergamini - esiste la possibilità di costruire un governo che abbia una piattaforma concordata e metta in sicurezza i nostri conti, viste anche le scadenze a breve, come le clausole di salvaguardia, solo se non si fa prevalere la logica dei veti ma quella dell`interesse nazionale".