Niger, Picchi (Lega): ennesimo pasticcio di governo

Roma, 6 apr. - "L'ennesimo pasticcio di un governo che ha relegato il nostro Paese ad un ruolo comprimario in ambito internazionale. L'Italia non può essere ridicolizzata in questo modo. La Lega pretende chiarezza da parte del governo sulla missione in Niger. Prima la stampa riporta il ritiro e poi lo stato maggiore smentisce. Presentiamo una interrogazione per far luce su un episodio da cui, in ogni caso, l'Italia esce in modo goffo se non proprio ridicolo". Lo dichiara il deputato della Lega Guglielmo Picchi.