Siria, Macron: Putin faccia pressione su Assad per fine escalation

Roma, 6 apr. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin di fare pressioni su Damasco per la fine della "escalation militare" in Siria: lo ha reso noto l'Eliseo, riferendo di una conversazione telefonica tra i due leader.

Il capo dello Stato "ha sottolineato la necessità di porre fine all'escalation militare registrata negli ultimi mesi per consentire la protezione delle popolazioni civili, la ripresa credibile dei negoziati su una transizione politica inclusiva e per prevenire il risorgere di Daesh nella regione", ha detto la presidenza francese in un comunicato.

Macron "ha esortato la Russia a esercitare pienamente la sua influenza sul regime siriano in questo senso", ha aggiunto l'Eliseo. D'altra parte il presidente francese "spera che il dialogo regolare tra Francia e Russia possa consentire, nelle prossime scadenze bilaterali, di procedere decisamente verso una soluzione concertata in Siria".