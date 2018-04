Roma, 6 apr. - "Esprimo il più profondo cordoglio per la perdita del sottufficiale Andrea Fazio, che per compiere il suo dovere con abnegazione e amore per la nostra Patria ha perso la vita". Così Gabriella Giammanco, senatrice siciliana di Forza Italia.

"Sono vicina alla sua famiglia e alla Marina militare. Di fronte alla scomparsa di un giovane, che con passione e impegno era diventato un esperto e serio professionista, non si può che rimanere sgomenti", conclude.