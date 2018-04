Governo, Rossi (Leu): il nuovo di Salvini e Di Maio è vecchio

Firenze, 6 apr. - "Il 'nuovo' di Salvini e Di Maio somiglia molto al vecchio. E per la sinistra lo spazio è grande ma il tempo stringe". Lo scrive in un post su Facebook Enrico Rossi, presidente della Toscana (Leu).

"Le delegazioni politiche - sottolinea Rossi - sono composte prevalentemente da uomini, come se le donne non dovessero occuparsi del futuro dell'Italia. Intanto, altri operai muoiono ma, eccetto Liberi e Uguali che ha posto il tema del lavoro, nessuno dei gruppi, consultati ieri, ne parla, come se la questione non fosse di primaria importanza. In conclusione, il 'nuovo' che la Lega e il M5stelle avrebbero dovuto rappresentare somiglia molto ai vecchi rituali e alla vecchia politica, appare distante dal Paese reale e dai suoi problemi. Ci sarebbe uno spazio enorme per una sinistra che avesse voglia di fare opposizione. Ma se non si costruisce una forza organizzata, un partito capace di stare nella società e aderire ai problemi veri dei ceti popolari, nessuna opposizione è possibile. Questo è il tema su cui dobbiamo impegnarci. E il tempo stringe", conclude Rossi.