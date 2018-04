Cirielli (Fdi): cordoglio per Fazio, sicurezza sia priorità

Roma, 6 apr. - "Esprimo al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Valter Girardelli e a tutti vertici delle Forze Armate la mia vicinanza umana e istituzionale per la scomparsa del sottufficiale Andrea Fazio, vittima di un incidente nel corso dell'operazione Mare Sicuro". E' quanto afferma in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e Questore della Camera dei Deputati.

"Ai familiari del sottufficiale Andrea Fazio giungano le mie condoglianze mentre agli altri militari feriti nell`incidente rivolgo gli auguri di pronta guarigione", aggiunge Cirielli.

"L`incidente di oggi conferma come la sicurezza delle forze armate nell`ambito del loro impiego, così come lo si pretende per ogni lavoratore, dovrà essere una priorità del prossimo governo", conclude il parlamentare di Fdi