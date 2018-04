Casellati: autonomia sia priorità in agenda politica del governo

Venezia, 6 apr. - "Nel primo discorso di insediamento al Senato e in diverse interviste ho posto all'attenzione pubblica la questione dell'autonomia. Ci sono molte altre questioni importanti per il Veneto: Venezia, la sua tradizione culturale che non può essere ignorata ed è da sempre punto di riferimento nel mondo. Quindi quando si parla di Veneto non si parla solo di autonomia, ma mi auguro che il governo che verrà ponga il tema come una priorità dell'agenda politica perché c'è la necessità reale di un completamento di questo riassetto". Lo ha sottolineato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso di un incontro istituzionale organizzato a Palazzo Balbi, sede della giunta della Regione Veneto.

"Io sarò sempre presente e sempre con voi - ha proseguito la seconda carica dello Stato - il mio ringraziamento va a Zaia con cui sono certa ci sarà una collaborazione istituzionale nel segno dell'efficacia. Non posso non ricordare - ha osservato ancora - che in questo territorio si intreccia anche la mia vita personale e familiare. Essere qui oggi è un orgoglio e una responsabilità perché il Veneto è una terra generosa ed è fuori da ogni dubbio che non possa oggi non rivestire un ruolo primario dovuto anche allo sviluppo economico e sociale senza precedenti che l'ha investito negli ultimi 20-30 anni", ha concluso Casellati.