Casellati: veti inaccettabili per governo, sarebbe un errore

Venezia, 6 apr. - "È chiaro che non sta a me parlare della formazione del nuovo governo, compito del capo dello Stato, che saprà sicuramente gestire al meglio e con saggezza questo passaggio strategico. Per quello che riguarda i veti ho detto più volte che un veto è inaccettabile perché porlo sarebbe un errore". Lo ha sottolineato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando i veti imposti da alcune forze politiche in merito alle ipotesi di formazione del nuovo governo, a margine di un incontro istituzionale organizzato nella sede della Regione Veneto a Venezia insieme al presidente, Luca Zaia.

"In un clima come quello attuale dove si cerca una sorta di pacificazione porre dei veti è comunque un errore - ha aggiunto la presidente del Senato - occorre fare tutti gli sforzi possibili per vedere cosa si riesce a fare e trovare punti programmatici comuni. La composizione di questo difficile puzzle - ha concluso - resta comunque compito del capo dello Stato".