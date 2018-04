Consultazioni, Gasparri: pausa sia utile, accantonare arroganza

Roma, 6 apr. - "Alcuni esponenti dei 5stelle continuano a usare toni sprezzanti nei confronti di Berlusconi e di Forza Italia. Rileggano i risultati delle elezioni. Loro hanno preso molti consensi ma si sono fermati al 32%. Il centrodestra ha superato il 37 e il contributo a questo risultato di Berlusconi e di Forza Italia è stato decisivo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non ci sono questioni personali ma questioni politiche e di rispetto del peso democratico dei partiti e dei leader - aggiunge -. I toni arroganti non facilitano il percorso istituzionale. La pausa di riflessione in corso, saggiamente decretata dal Quirinale, sia utile a tutti i soggetti in campo per riflettere e non per usare un linguaggio inaccettabile e tale da complicare lo sviluppo della crisi politica".