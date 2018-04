Orlando: nel Pd serve riflessione profonda non rimozione

Roma, 6 apr. - Nel Pd, dopo la sconfitta elettorale, "è necessaria una riflessione profonda, non una rimozione dovuta alle contingenze". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi.

Domani Orlando parteciperà, insieme a Maurizio Martina, a un incontro organizzato da giovani Dem e di sinistra. "Quella di domani - ha spiegato - è una iniziativa promossa da giovani, non è un momento correntizio ma di riflessione sul voto. Credo sia utile perchè un momento di riflessione non è stato ancora promosso e se non si fa nel partito si fa intorno al partito. Credo sia un momento di riflessione utile".