Orlando: Pd e Lega uguali per Di Maio? Serio problema di programma

Roma, 6 apr. - "Non si può fare una discussione dove si propone l'equivalenza tra l'alleanza con il Pd e quella con la Lega. Questo mostra un serio problema di proposta programmatica: se è indifferente è segno di un programma vago e questo non depone a favore della serietà del ragionamento". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi, a proposito delle aperture di Luigi Di Maio a Pd e Lega per la formazione di un governo.

"Penso sia inportante - ha aggiunto - che le forze vincitrici incomincino a parlare di problemi degli italiani non solo di chi fa il premier. Continuare a parlare di organigrammi rischia di creare uno scollamento con la società. Il Pd deve mettere in campo una agenda sociale" perchè "l'enorme malessere" che si è manifestato con il voto "ha bisogno di una risposta e noi dobbiamo dare la nostra".