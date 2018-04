Stato Maggiore Difesa: la missione militare in Niger continua -2

Roma, 6 apr. - La dimensione numerica massima della missione è quella stabilita dal Parlamento, comprensiva dell`aliquota destinata al supporto logistico e sanitario, e sarà modulata in base alla situazione del teatro operativo e alle esigenze addestrative da soddisfare.

Per quanto riguarda la missione in Tunisia, si aggiunge nelal nota, si tratta di una iniziativa Nato di supporto tecnico-militare verso un paese chiave per la sicurezza del fianco Sud, a cui l`Italia ha dato la propria disponibilità a partecipare, e che si svilupperà in base alla definizione dei necessari accordi tra il Paese nordafricano e l`Alleanza Atlantica.