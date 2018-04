Stato Maggiore Difesa: la missione militare in Niger continua

Roma, 6 apr. - In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa la sospensione della missione in Niger, lo Stato Maggiore della Difesa ribadisce oggi quanto recentemente dichiarato pubblicamente dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ovvero che stanno proseguendo le attività programmate del nucleo di ricognizione per attività di collegamento e preparazione, di intesa con le autorità nigerine, e di predisposizione all`approntamento della base italiana in Niger.

Non ci sono quindi ipotesi di ritiro del personale militare italiano, si precisa in una nota. La missione si svilupperà in pieno accordo con le autorità locali.

