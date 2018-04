Governo, Speranza a Di Maio: destra e sinistra esistono eccome

Roma, 6 apr. - "La proposta di Luigi Di Maio per il nuovo governo, rivolta indifferentemente alla Lega e al Pd, è la traduzione parlamentare dell'idea, per me fuorviante, che destra e sinistra non esistono più". Lo scrive su Facebook Roberto Speranza di Liberi e Uguali.

"Certo il Pd - prosegue Speranza nel post - ha fatto di tutto per non essere percepito come un partito di centrosinistra in questi ultimi anni. Ma non capisco come si possa guardare indifferentemente da un lato o dall'altro. Faccio solo due esempi, se ne potrebbero fare cento. La Destra vuole privatizzare la sanità puntando sulle assicurazioni. La Sinistra, invece, difende la sanità pubblica e il diritto universale a curarsi indipendentemente dalle condizioni economiche. La Destra è per la tassa piatta, tutti pagano la stessa percentuale, la Sinistra è per la progressività, chi ha di più paga di più chi ha di meno paga di meno". "Sono idee e orizzonti completamente diversi. Come è giusto che sia. Perché destra e sinistra esistono eccome", conclude.