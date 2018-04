Cuperlo: caminetto Pd senza Martina? Renzi può ritirare dimissioni

Roma, 6 apr. - "Non sono stupido, ma sono preoccupato. Non sono stupito perché, che esistono le correnti e le componenti nel Partito Democratico, è un dato oggettivo. Che esista una corrente renziana è altrettanto evidente alla luce della stagione che abbiamo alle spalle, e d'altra parte bastavano le Leopolde per darne la misura e la consistenza. Ma alla luce della riunione che si è svolta ieri, e lo dico con profondo rispetto nei confronti dell'ex segretario del mio partito di cui ho apprezzato l'atto di responsabilità e la presa d'atto del risultato e della sconfitta con le dimissioni conseguenti, se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità, anche dopo il risultato del 4 marzo, ha una via primaria, che è quella di ritirare le sue dimissioni e di presentarsi all'assemblea del 21 aprile e chiedere a quell'assemblea che si rinnovi la fiducia nella sua persona e nella sua leadership". Lo ha detto Gianni Cuperlo (Pd), a Omnibus su La7, commentando la riunione che si è svolta tra Matteo Renzi e alcuni esponenti del partito senza il segretario reggente Martina.

"In un passaggio così delicato - ha proseguito Cuperlo - rischiamo davvero di indebolire ulteriormente questo partito e di non fare un servizio a quella persona che è Maurizio Martina, che si è assunto l'onere e la responsabilità di gestire questa transizione. Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta. Ripeto, non sono stupito nè mi indigno perché esistono le correnti, ma non è il modo giusto per avviare una discussione che ci porterà all'assemblea del 21, dove penso ci siano tutte le condizioni per confermare Martina in questo suo incarico gravoso".