Pd, Orlando: Renzi ritiri dimissioni o lasci lavorare Martina

Roma, 6 apr. - "Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non sia sua, ma mia o dei cambiamenti climatici ritiri le dimissioni se invece si assume una quota di responsabilità la cui conseguenza sono le dimissioni deve consentire a chi ha avuto l'incarico pro tempore di esercitarlo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi, commentando la riunione di ieri di Renzi con i suoi a Roma.

Altrimenti, ha aggiunto, "non riparte quella ripresa dei rapporti del Pd con la società. Bisogna fare chiarezza e l'episodio di ieri credo non contribuisca ad andare in questa direzione".