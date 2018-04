Confartigianato Veneto: guerra commerciali -2

Venezia, 6 apr. - "Nei settori dove le piccole imprese rappresentano almeno il 60% dell'occupazione - ha proseguito Bonomo - il made in Italy verso gli Stati Uniti nel 2017 ammonta a 10.576 milioni di euro ed è in crescita del 3,7% rispetto al 2016 e raggiunge, in rapporto al Pil, il massimo dal 2002. L'Italia è il primo Paese dell'Ue a 28 per export nei settori di Mpi negli Usa. In questo quadro il Veneto, ed in particolare i suoi settori a maggiore concentrazione di piccole e medie imprese, è in una pericolosa prima linea. Valiamo da soli il 25% delle esportazioni italiane verso gli Usa, abbiamo il più alto grado di esposizione dell'export nei settori di Mpi verso gli Usa: 1,76, più del doppio della media nazionale. Tre delle nostre sette provincie sono tra le prime dieci in Italia con Belluno prima assoluta".