Confartigianato Veneto: guerre commerciali siamo più esposti

Venezia, 6 apr. - "La politica protezionistica degli Stati Uniti sta accendendo una guerra commerciale con la Cina. L'escalation, innescata da dazi Usa su acciaio e alluminio, si allarga a circa 1.300 prodotti - una lista di 45 pagine - da assoggettare a tariffe del 25%; la Cina reagisce con tariffe su 106 prodotti esportati dagli Stati Uniti che, oggi, rispondono con altri dazi per 100 miliardi di dollari. Gli Usa esportano in Cina 130,4 miliardi di dollari e importano merci dalla Cina per 505,6 miliardi di dollari". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Agostino Bonomo, aggiungendo: "Il protezionismo, le guerre commerciali anche quelle che appaiono più lontane a noi - ha affermato - rappresenta un danno per economie esportatrici come l'Italia, secondo paese manifatturiero dell'Unione europea".