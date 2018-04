Confedilizia: prezzi case continuano a calare, serve intervento

Roma, 6 apr. - "L'Istat segnala che in Italia i prezzi delle case continuano a scendere, impoverendo i risparmi di milioni di famiglie. È l'unico Paese in cui ciò accade. E parliamo, è bene ricordarlo, degli immobili che si riescono a vendere (ma in molti casi dovrebbe dirsi 'svendere'). Poi ci sono tutti gli altri, quelli che non hanno mercato, che non si riescono né a vendere né ad affittare". Lo dichiara il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

"Questa è la realtà, al netto della propaganda - prosegue - bisogna intervenire e bisogna farlo presto. Confedilizia, insieme con le altre organizzazioni del comparto, ha presentato al nuovo Parlamento un manifesto di 10 proposte per il rilancio del settore immobiliare. Auspichiamo che il Governo che verrà le prenda a base, al minimo, per una discussione nel merito".