Ubi, Moltrasio: nonostante esposti e denunce tenuta barra dritta

Brescia, 6 apr. - In questi anni "c'è stato chi sistematicamente ha voluto turbare il nostro lavoro di amministratori con esposti, denunce, articoli di stampa ma noi abbiamo tenuta la barra del timone dritta e con passo lungo e lento abbiamo portato a casa in 4/5 anni la Spa, la banca unica, le 3 banche e abbiamo in cantiere a breve il cambiamento del modello di governance". E' quanto ha voluto sottolineare Andrea Moltrasio, presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi, nel corso dell'assemblea degli azionisti. "Non abbiamo paura delle tempeste che appassionano il gossip ma non il nostro intelletto - ha proseguito - grazie ai soci storici e non che ci sono stati vicini".