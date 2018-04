Pizzul: R. Lombardia pretenda da Trenord il rispetto del contratto

Milano, 6 apr. - "La vicenda dei tagli alle corse annunciati da Trenord non puó essere sottovalutata: la Regione deve intervenire e pretendere che venga garantito il livello dei servizi previsto dal contratto. Trenord ha assicurato a Regione Lombardia un livello di servizio che non può essere disatteso". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, in merito alle soppressioni di diverse corse del trasporto ferroviario regionale operate da Trenord a causa della carenza di personale.

"I diritti dei macchinisti vanno garantiti e va giustamente evitato un utilizzo eccessivo degli straordinari ma il livello di servizio va mantenuto e non devono essere penalizzati i cittadini che usufruiscono quotidianamente del trasporto ferroviario" ha continuato Pizzul, aggiungendo "perché Trenord si avvede solo ora di non essere in grado di garantire quanto ha pattuito? I lombardi non possono attendere l`auspicata e necessaria assunzione di nuovo personale per avere un servizio ferroviario regolare".

"La Giunta chieda chiarimenti e pretenda che venga onorato il contratto di servizio" ha concluso il capogruppo, sottolinenado che "evidentemente le giunte a trazione leghista non hanno presidiato a dovere un settore strategico come quello del trasporto su ferro".