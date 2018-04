Bce a Corte Ue: pronunciarsi su caso governatore Banca Lettonia

Roma, 6 apr. - La Bce ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di pronunciarsi sul caso di Ilmars Rimševics, il governatore della Banca di Lettonia agli arresti nell'ambito di una indagine anti-corruzione.

Nella lettera, l'Eurotower precisa di non voler interferire con le indagini in corso, ma chiede alla Corte di pronunciarsi su un eventuale violazione della leggi della Ue da parte delle autorità lettoni che, attraverso una serie di misure di sicurezza, proibiscono al Governatore di svolgere il suo ruolo nella banca centrale lettone e l'esercizio delle sue funzioni quale membro del Consiglio dei governatori della Bce.

Francoforte ricorda come lo Statuto del sistema europeo della banche centrali e la stessa Bce stabiliscano che "un Governatore possa essere sollevato dall'incarico solo se non rispetti più i requisiti per svolgere i suoi doveri o se sia stato riconosciuto colpevole di seri illeciti".

L'Eurotower ricorda come, su questo specifico caso, abbia già richiesto misure ad interim per preservare il funzionamento dei suoi processi decisionali fino a che la Corte non si sarà espressa, chiedendo alla stessa Corte una procedura accelerata.