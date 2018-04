Barboni (Fi): vicinanza a famiglia Fazio e a Marina Militare

Roma, 6 apr. - "Sono rattristato per la perdita del sottufficiale capo della Marina Militare Andrea Fazio, scomparso all'alba di oggi durante un'esercitazione di un elicottero impegnato nel Mediterraneo nell'operazione 'Mare sicuro'. In attesa di conoscere le cause dell'incidente, desidero inviare alle famiglie del militare le più sentite condoglianze e la vicinanza ai colleghi tutti della Marina Militare che paga un alto tributo nell'espletamento del proprio dovere al servizio del Paese". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Antonio Barboni, ufficiale medico della riserva dell'Aeronautica militare.