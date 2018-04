Principe ereditario saudita da domenica in Francia

Roma, 6 apr. - Il potente principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, arriva in Francia domenica, segnando una nuova tappa del suo tour mondiale che mira a proiettare un'immagine più liberale del suo regno conservatore. Questa visita ufficiale di 48 ore, lunedì e martedì a Parigi, giunge dopo un viaggio di diverse settimane negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Egitto, dove quello soprannominato il principe ha incontrato molti leader di diverse compagni economiche e firmato diversi accordi per promuovere investimenti nel suo paese.

A Parigi, l'attenzione sarà rivolta ai temi della cultura, del turismo, agli investimenti per il futuro e alle nuove tecnologie. Ma tra i due paesi restano marcate divergenze sui temi della politica internazionale, come l'Iran, il Libano e la guerra in Yemen che, dice una fonte dell'Eliseo, saranno "discusse in modo franco".

La prima visita in Francia del principe Mohammed come erede al trono arriva dopo un periodo tumultuoso che ha visto riorganizzazione nell'esercito, arresti e una epurazione all'interno della famiglia reale che ha portato a un consolidamento del potere di Salman, 32 anni. Il suo tour mondiale mira a "ottenere il riconoscimento come leader de facto e prossimo re dell'Arabia Saudita", ha dichiarato Bernard Haykel, professore alla Princeton University (USA). "Questo è un segnale che ha la situazione in mano e può lasciare il paese per settimane senza che la sua autorità sia messa in discussione", ha detto all'Afp.