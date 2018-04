Morto a 82 anni Isao Takahata, il regista di "Heidi" -3

Roma, 6 apr. - Il rapporto con Miyazaki è sempre stato descritto come amichevole, ma anche di rivalità. "Noi non ci criticheremmo mai de visu perché questo causerebbe un conflitto. Tuttavia io so che ha criticato il mio lavoro", ha detto sempre nell'interista al Japan Times.

Nella sua carriera Takahata ha prodotto circa 20 film, tra i quali "Pom-Poko", "Nausicaa nella valle del vento" ("Kaze no tani no Naushika"). Inoltre ha firmato, tra le altre, la regia della serie di "Heidi" ("Arupusu no shojo Haiji"), che ebbe un enorme successo in Italia, come anche di "Lupin III" ("Rupan sansei"), in questo caso in coabitazione con Miyazaki e con Masaaki Osumi, regista del film del 1969 che aveva preceduto la serie. Entrambi i prodotti hanno avuto in Italia un successo strepitoso. Takahata, inoltre, è sempre stato un militante contro la guerra, probabilmente proprio a causa delle sue esperienze d'infanzia.

Il regista è morto, secondo quanto ha comunicato lo Studio Ghibli, nelle prime ore di ieri in un ospedale di Tokyo dove era stato ricoverato per un cancro al polmone. "Noi preghiamo che riposi in pace", ha scritto in un comunicato la casa di produzione, precisando che i suoi funerali saranno strettamente privati.

(Con fonte Afp)