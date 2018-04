Morto a 82 anni Isao Takahata, il regista di "Heidi" -2

Roma, 6 apr. - Nato nel 1935 nella prefettura di Mie, ha conosciuto la guerra nei suoi primi anni di vita. In un'intervista al Japan Times ha descritto la sua fuga in pigiama con la sorella minore, mentre le Fortezze volanti americane bombardavano le case. "Siamo stati fortunati a uscirne vivi", ha raccontato. "La tomba delle lucciole" è una storia sbocciata nella sua esperienza personale.

La sua carriera nel mondo degli "anime" iniziò nel gigante delle produzione della Toei nel 1959. Fu lì che incontrò Miyazaki, iniziando decenni di collaborazione. Proprio con lui fondò nel 1985 lo Studio Ghibli, il vero contraltare della Diney americana, ma con peculiarità tutte sue, una produzione di cartoni animati che, spesso, non sono esclusivamente per bambini o talvolta potrebbero non esserlo affatto.

(Con fonte Afp)(Segue)