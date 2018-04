Morto a 82 anni Isao Takahata, il regista di "Heidi"

Roma, 6 apr. - Isao Takahata, una delle leggende del cinema d'animazione giapponese, è morto all'età di 82 anni. L'ha annunciato l'altrettanto leggendario Studio Ghibli, che Takahata ha fondato e reso grande con Hayao Miyazaki. Il regista, nella sua lunga carriera, ha firmato film premiati e serie di grandissima fortuna, tra i quali "Heidi".

Uno dei grandi nomi dell'"anime", l'animazione giapponese, Takahata ha diretto o prodotto alcuni dei capolavori di questo genere ormai famoso in tutto il mondo. In particolare lo straziante "La tomba delle lucciole" ("Hotaru no haka"), che racconta gli sforzi di un bambino in fuga dai bombardamenti incendiari americani durante la seconda guerra mondiale per salvare la sorellina malata in un Giappone devastato, e "La storia della principessa splendente" ("Kaguya-hime no monogatari"), tratto dalla storica favola giapponese "La storia del tagliabambù" ("Taketori monogatari") e candidato all'Oscar.

(Con fonte Afp)(Segue)