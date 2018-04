Caso Skripal, figlia ex spia: Sto meglio. Russia accusa Gb all'Onu

Londra, 6 apr. - Yulia Skripal, avvelenata in Gran Bretagna con suo padre, una ex spia russa, ha dichiarato di sentirsi meglio, mentre durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Russia ha accusato Londra di portare avanti una campagna per "screditare" Mosca.

"Mi sono risvegliata da oltre una settimana e sono felice di dire che mi sento meglio ogni giorno che passa", ha affermato Yulia Skripal, cittadina russa di 33 anni, citata in un comunicato dalla polizia britannica.

In precedenza, la televisione pubblica russa aveva diffuso una registrazione audio presentata come un colloquio telefonico tra Yulia Skripal e sua cugina Viktoria, che come lei risiede in Russia. In questa registrazione audio la cui autenticità non è stata confermata, quella che è considerata Yulia Skripal afferma che suo padre è in ripresa e che presto potrebbe lasciare l'ospedale.

La Russia, accusata da Londra di essere responsabile di questo avvelenamento che ha scatenato una delle più gravi crisi diplomatiche tra Mosca e gli occidentali dalla Guerra Fredda, ha denunciato di fronte al Consiglio di Sicurezza dell'Onu "una campagna ordinata, preparata in anticipo" contro di lei.

