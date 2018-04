Prysmian vince premio Airbus Electrics Industrial Excellence 2017

Roma, 6 apr. - Prysmian Group ha ricevuto il premio "Airbus Industrial Excellence 2017" - con il quale Airbus premia i migliori fornitori in base alle performance tecniche, operative e commerciali - per la categoria "Electrics Supplier", grazie agli eccellenti risultati della business unit Aerospace di Prysmian. Il riconoscimento è stato conferito in occasione della cerimonia "Airbus Electrics Supplier Awards 2017" organizzata a Tolosa.

Prysmian è uno dei principali fornitori di cavi elettrici per i più importanti produttori di aeromobili a livello internazionale e negli anni ha raggiunto risultati eccezionali, in particolare nella collaborazione con Airbus. Per il secondo anno consecutivo, Prysmian si è distinta tra tutti gli altri fornitori di cavi elettrici che operano con Airbus, in termini di efficienza, prestazioni industriali e qualità del servizio. Il Gruppo ha ricevuto il premio già nel 2016, e questo nuovo premio è un successo straordinario e ben meritato. Il rapporto commerciale fra Prysmian e Airbus è di lunga durata, costruito negli anni con la fornitura di decine di migliaia di chilometri di cavi per tutti i velivoli Airbus, inclusi il recente A320 neo e il super-tecnologico A350.

"Per il secondo anno consecutivo, abbiamo ricevuto un riconoscimento eccezionale che testimonia la competenza e la conoscenza del business, l`attitudine a lavorare in team e la forte collaborazione con i nostri clienti" ha dichiarato Giacomo Sofia, Direttore Manufacturing di Prysmian Group.