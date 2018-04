Bankitalia, Panetta: spesa interessi contenuta con rialzo tassi 1%

Roma, 6 apr. - Un aumento dei tassi di interesse di mercato avrebbe un impatto contenuto sulla spesa degli interessi per il debito pubblico. Lo ha spiegato Fabio Panetta, Vice direttore generale di Bankitalia, nel suo intervento a un convegno in memoria di Giacomo Vaciago.

"L'elevata vita media residua - superiore a 7 anni - contiene significativamente la sensitività del costo del debito a uno shock ai tassi: secondo nostre stime, un rialzo permanente di 1 punto percentuale del costo di emissione del debito si tradurrebbe in un aumento della spesa per interessi in rapporto al Pil di circa 0,1, 0,2 e 0,4 punti nell`arco rispettivamente di uno, due e tre anni. Questi andamenti, pur confortanti, non bastano a cancellare dubbi e timori circa la sostenibilità del debito nel medio periodo", ha spiegato Panetta.

"Nel prossimo decennio il rapporto tra debito pubblico e PIL calerebbe anche a fronte di un aumento dei tassi, a condizione però che il differenziale tra costo del debito e crescita rimanga contenuto e che le politiche di bilancio siano prudenti. Questi andamenti, pur confortanti, non bastano a cancellare dubbi e timori circa la sostenibilità del debito nel medio periodo. Nel prossimo decennio il rapporto tra debito pubblico e PIL calerebbe anche a fronte di un aumento dei tassi, a condizione però che il differenziale tra costo del debito e crescita rimanga contenuto e che le politiche di bilancio siano prudenti" ha proseguito il Vice Dg di Palazzo Koch.

"In un tale scenario, il debito potrebbe scendere al 100 per cento del Pil in dieci anni in presenza di un avanzo primario in linea con gli obiettivi contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza dello scorso settembre" ha sottolineato Panetta.