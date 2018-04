Gozi: in Italia egemonia di estrema destra, Fi junior partner

Roma, 6 apr. - "E` sbagliato parlare di centrodestra in Italia. Non c`è più un centrodestra. C`è un`egemonia dell`estrema destra della Lega che si ispira alla nuova estrema destra europea. Forza Italia è ridotta al ruolo di junior partner". Lo afferma Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli Affari europei, ai microfoni di `6 su Radio 1`.

"Il Movimento Cinque Stelle - spiega - è un nuovo movimento di protesta opportunista e qualunquista che non va assolutamente sottovalutato. Un errore che hanno fatto molti è stato quello di sottovalutarlo e oggi è il primo gruppo parlamentare ma è del tutto inaffidabile perché sui punti chiave cambia opinione a seconda del fuso orario e della zona geografica in cui si trova". Sul tema Europa, Gozi osserva che "Macron e Renzi hanno molti punti in comune ma auguro a Macron più successo di quello che abbiamo avuto noi. In comune c`è la volontà di riforme dopo tanto immobilismo in Italia e Francia. Per quanto riguarda l`Europa penso che il prossimo anno subirà il terremoto politico che ha investito l`Italia. Il sistema politico cambierà".