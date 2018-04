Roma, 6 apr. - "Luigi Di Maio ha una data di scadenza nel suo mandato elettorale è come il tonno: da consumarsi preferibilmente entro. È al secondo mandato e si agita perché sa che si gioca tutto in questa legislatura. Non avrà una seconda chance". Così Giorgio Mulé, Forza Italia, ospite questa mattina di Agorà, condotto da Serena Bortone, su Rai Tre.