Bankitalia,Panetta:normalizzazione politica monetaria sia graduale

Roma, 6 apr. - "La politica monetaria ha avuto un ruolo fondamentale nel guidare l`economia e il sistema finanziario europeo fuori dalla crisi. La bassa inflazione rende necessaria l`attuale politica accomodante". Lo ha detto il Vice direttore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, nel suo intervento, al convegno in memoria di Giacomo Vaciago.

"Nei tempi dovuti, la normalizzazione monetaria dovrà essere graduale e calibrata sulla base del quadro macroeconomico. L`economia italiana non deve temere questo processo di normalizzazione, ma potrebbe affrontarlo da una posizione ben più forte se non fosse gravata da un elevato rapporto tra debito pubblico e prodotto", ha sottolineato il Vice-Dg di Bankitalia.

"Il dibattito sulla normalizzazione monetaria riporterà alla ribalta il tema delle riforme. In un`economia con un alto debito pubblico e una bassa produttività, queste rivestono un ruolo imprescindibile per innalzare la crescita potenziale e ridurre, per questa via, la vulnerabilità dell`economia alla volatilità dei tassi d`interesse. È interesse di tutti proseguirle", ha detto Panetta.