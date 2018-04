Centrodestra, Toti: sì a partito unico ma senza predellino

Roma, 6 apr. - Teorico del partito unico del centrodestra il governatore della Liguria Giovanni Toti è certo che l'accordo fra Salvini e Berlusconi non salterà. "Io credo che regga per i reciproci interessi e perché gli elettori hanno votato un mondo di coalizione - spiega intervistato a Circo Massimo su Radio Capital -. Una rottura andrebbe spiegata ai nostri elettori, non credo che sia interesse di nessuno dividersi".

"Parlo di partito unico da tanto tempo perché penso che con un M5S al 33% il centrodestra si debba strutturare. Ma il partito unico deve essere una scelta del popolo, senza predellini e iniziative personali", conclude.