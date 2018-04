Tim, sindacati: via libera consiglio Cdp prima buona notizia

Roma, 6 apr. - "Il via libera del consiglio di Cassa Depositi Prestiti all`ingresso diretto nel capitale di Telecom, con un ruolo di garante dell`interesse nazionale e dell`integrità dell`impresa, rappresenta una prima buona notizia e potrebbe costituire il presupposto per una ritrovata stabilità della governance di Tim con risorse adeguate a sviluppare i processi digitali e di innovazione preziosi per il Paese. Siamo molto interessati a questo progetto che, se sarà tale, non potrà che vederci impegnati per la sua piena realizzazione". E` quanto affermano in una nota congiunta i segretari generali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, Fabrizio Solari, Vito Vitale e Salvo Ugliarolo.

"Il male oscuro che ha pesantemente condizionato lo sviluppo di Tim a partire dalla sua privatizzazione - prosegue la nota - è sostanzialmente riconducibile alla pesantezza del debito, in larga parte cumulato dalle varie gestioni `private`, e alla sostanziale instabilità della governance aziendale".

"Gli ultimi mesi ci avevano poi consegnato - sottolineano i tre dirigenti sindacali - uno scenario straordinariamente preoccupante con l`emersione di migliaia di esuberi potenziali e una battaglia legale per il controllo di un`azienda fondamentale per il futuro del Paese nell`epoca della fibra, del 5G e della digitalizzazione".

"Non si poteva lasciare languire la situazione fino a consunzione. Avevamo più volte sollecitato un intervento a difesa del patrimonio industriale e professionale di Tim, della sua rete, dei suoi assets. E` inoltre necessario ricondurre a sintesi unitaria, nell`ambito di Tim, l`esperienza di Open Fiber, per evitare l`inutile spreco di una duplicazione della rete di nuova generazione", conclude la nota.