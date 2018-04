Ungheria domenica al voto, Orban verso una nuova vittoria -3

Roma, 6 apr. - In questa battaglia Orban si sente in prima linea e lo dice esplicitamente: vuole essere il modello a cui il fronte anti-migranti si potrà ispirare. "E' nata - ha affermato, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Mti - una maggioranza anti-migranti non solo in Ungheria, ma anche in Europa. Il problema ora è come questa massiccia maggioranza si svilupperà in una maggioranza politica". Il 2018, nella sua visione, è un momento cruciale. A giugno, nel Consiglio europeo, ci sarà la "battaglia chiave", quella nella quale Bruxelles tenterà di costringere i paesi che finora non hanno accolto le politiche di ricollocazione dei profughi a farlo in maniera automatica.

In questa battaglia, Orban vede come alleati non solo i partiti e i movimenti considerati populisti in Europa occidentale, ma soprattutto i paesi della Nuova Europa entrati nell'Ue nel 2014. In particolare la Polonia, ma anche gli altri due componenti del cosiddetto gruppo di Visegrad (V4): Repubblica ceca e Slovacchia. L'altro grande alleato è Mosca, cioè Vladimir Putin. Proprio quella Russia che il giovane Orban vedeva come un'oppressiva potenza occupante. A questa conversione hanno contribuito le ricorrenti crisi del gas, che hanno visto l'Ungheria particolarmente esposta, ma anche la costruzione da parte russa dei nuovi reattori della vecchia centrale nucleare di Paks, un affare che ha portato a Budapest un prestito da 10 miliardi di euro arrivati proprio dalla Russia. Ciò, tuttavia, non ha impedito al governo di Orban di allinearsi al blocco Ue, espellendo un diplomatico russo per il caso Skripal.

(segue)