Toti: da Berlusconi no veti a M5s, ma si parte da Salvini premier

Roma, 6 apr. - Il governatore della Liguria Giovanni Toti, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, nega che Silvio Berlusconi abbia posto un controveto all'accordo con i grillini. "Nel dire non voglio un governo fatto di invidia sociale, odio e pauperismo, il presidente Berlusconi ha messo un punto sul programma, credo che nessuno nel centrodestra possa dissentire", sostiene Toti.

"Il centrodestra ha preso più voti e i 5 stelle se vogliono partecipare allo sforzo dovranno in qualche modo adeguarsi - sottolinea Toti -. Le parole di Berlusconi erano certamente un riferimento al M5s, ma non in senso di non voler collaborare dal punto di vista numerico o programmatico, ma segnare il punto: si parte dall'incarico a Salvini se Mattarella vorrà darglielo".