Delrio: Martina non è indebolito, irresponsabile ritorno a urne

Roma, 6 apr. - "A Martina è stato chiesto il sacrificio di portare il partito fino all`assemblea. E lì si deciderà se eleggere un nuovo segretario o se convocare un congresso con le primarie. Ci confronteremo e rifletteremo su come è andata. Io sono per fare il congresso. Io non sono alla ricerca di un capo. Mi interessa ciò che serve al paese. Dobbiamo ascoltare la nostra gente". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).

"Non è vero che Martina è indebolito. Ieri sera ci siamo confrontati per decidere quale percorso fare. Non temiamo il voto perché in democrazia il voto non si teme ma si rispetta. Ma sarebbe irresponsabile andare al voto anticipato".