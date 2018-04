Ubi, Massiah: vediamo risultato 2018 nettamente migliore del 2017

Brescia, 6 apr. - Ubi Banca si attende per il 2018 un risultato "nettamente migliore" rispetto al 2017. Lo ha detto l'Ad, Victor Massiah, nel suo intervento in assemblea. "Il buon inizio d'anno ci permette di essere ottimisti sul 2018, l'attesa è di un risultato positivo, nettamente migliore del 2017", ha spiegato agli azionisti.

"Nel corso del 2017 - ha sottolineato Massiah - abbiamo portato a compimento il progetto di banca unica, abbiamo completato il progetto delle 3 banche e questo ci permette di essere liberi quest'anno, le nostre forze saranno tutte in essere per portare avanti il nostro piano industriale con tranquillità". "Riteniamo - ha detto ancora - di esser anche passarti in maniera molto tranquilla ma rigorosa dall'ispezione della Bce sulla qualità del credito recentemente conclusa e di cui attendiamo ancora la relazione ufficiale".

Il gruppo Ubi ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile contabile di 690,6 milioni a fronte della perdita di 830,2 milioni di Ubi "stand alone" nel 2016. I risultati 2017 tengono conto per 9 mesi dell'apporto delle 3 good bank acquisite (ex Banca Marche, banca Etruria e Carichieti). Al netto delle componenti non ricorrenti legate a tali acquisizioni, l'utile è stato di 188,7 milioni (da una perdita di 474,4 mln nel 2016 per Ubi stand alone).