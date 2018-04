Coeuré(Bce): con guerra dazi Usa si giocano fino a 2,5 punti Pil

Roma, 6 apr. - In uno scenario di guerra commerciale sui dazi gli Stati Uniti rischierebbero di perdere fino al 2,5 punti percentuali di attività economica solo nel primo anno. La stima è stata fornita da Bénoit Coeuré, esponente del Comitato esecutivo della Bce intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Lo scenario preso in considerazione è quello in cui gli Usa aumenterebbero del 10% i dazi su tutti i beni importati.

"Secondo le nostre simulazioni uno scenario simile avrebbe effetti aversi significativi sull'economia globale. Secondo le stime dei tecnici della Bce il commercio globale di beni potrebbe calare fino al 3% già nel primo anno e il Pil globale dell'1%. Anche il Pil dell'area euro subirebbe una ricaduta - ha concluso Coeuré - ma inferiore a quella degli Usa".