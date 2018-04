Enel vince gara in India, realizzerà 285 Mw di capacità eolica

Roma, 6 apr. - Enel, tramite la controllata indiana per le rinnovabili Blp Energy Private Limited, si è aggiudicata la prima asta sulle rinnovabili in India, assicurandosi il diritto di firmare un contratto venticinquennale per la fornitura dell'energia generata da un impianto eolico da 285 Mw nello stato di Gujarat. L'impianto è stato aggiudicato nel quadro della quarta fase della gara nazionale per 2 Gw di capacità eolica indetta dalla società pubblica Solar Energy Corporation of India. Lo comunica Enel.

"Siamo molto soddisfatti di avere vinto la prima gara relativa all'energia rinnovabile in India, realizzando un importante progresso per il rafforzamento e la strutturazione della nostra presenza in un paese che consideriamo strategico", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel. "In futuro, prevediamo di espanderci ulteriormente in India e guardare anche a una crescita in tutta la regione dell'Asia-Pacifico, valorizzando al meglio l'enorme disponibilità di fonti rinnovabili e la crescente domanda di energia dell'area".

Enel investirà oltre 290 milioni di dollari Usa per la costruzione dell'impianto eolico, supportato da un contratto venticinquennale che prevede la vendita di determinati volumi dell'energia generata a Solar Energy Corporation of India. (segue)