Libano, Francia concederà 550 mln euro in sovvenzioni e prestiti

Parigi, 6 apr. - La Francia concederà 550 milioni di euro in prestiti a tasso agevolato e sovvenzioni per il finanziamento di progetti di investimento in Libano. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese.

"La Francia comunicherà da parte sua uno sforzo sostanziale, all'altezza delle ambizioni che ripone nel Libano, ossia 400 milioni di euro in prestiti e 150 milioni di euro in sovvenzioni", ha dichiarato Jean-Yves Le Drian aprendo una conferenza internazionale di sostegno all'economia libanese a Parigi.

(fonte AFP)