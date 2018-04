Roma, 6 apr. - Borse europee in calo in avvio di seduta. A Francoforte l'indice Dax segna -0,47%; più lievi le perdite del Ftse 100 a Londra (-0,08%); a Parigi l'indice Cac 40 perde lo 0,26%. Anche Madrid in rosso con l'Ibex 35 a -0,33%.