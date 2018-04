Roma, 6 apr. - Di Maio "è stato il candidato premier più votato il 4 marzo" e dunque "non vedo ragioni per ribaltare il risultato delle urne". o afferma in una intervista al Sole 24 ore Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rosseau.

"Contratto di governo proposto a Lega o Pd? Non è più possibile ragionare con le categorie novecentesche di destra, sinistra e centro - ribadisce Casaleggio -. Non fanno più parte del vissuto dei cittadini. Hanno esaurito il loro compito".