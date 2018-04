Messico respinge atteggiamenti minacciosi e mancanza rispetto Usa -2

Città del Messico, 6 apr. - "Noi siamo pronti a negoziare, certo, ma sempre sulla base di un reciproco rispetto", ha ricordato il presidente messicano, "C'è una cosa che unisce noi, tutti i messicani: si tratta della certezza che niente o nessuno è al di sopra della dignità del Messico".

Dichiarazioni che arrivano dopo diversi giorni di tensioni intorno alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. Una carovana di oltre mille migranti dell'America centrale che attraversa il Messico in direzione degli Stati Uniti per entrare clandestinamente nel Paese ha scatenato l'ira di Donald Trump. Il presidente americano, che ha messo sul piatto della bilancia la rinegoziazione del trattato di libero scambio nordamericano (Nafta), sta inoltre intensificando la pressione sul Congresso americano perchè indebolisca i diritti dei rifugiati e dei migranti. Il tycoon si è lamentato della pratica ricorrente di rilasciare i clandestini arrestati, per il tempo necessario alla loro comparsa in tribunale, cosa che richiede mesi se non anni.

Mercoledì, ha ordinato l'invio della Guardia nazionale alla frontiera con il Messico per contenere l'immigrazione clandestina e aumentare la pressione sul Paese vicino. Trump ha promesso di inviare "tra i 2mila e i 4mila" uomini alla frontiera.

(fonte AFP)