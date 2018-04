Messico respinge atteggiamenti minacciosi e mancanza rispetto Usa

Città del Messico, 6 apr. - Il presidente del Messico, Enrique Pena Nieto, ha respinto gli "atteggiamenti minacciosi" e la "mancanza di rispetto" del suo omologo americano Donald Trump, sullo sfondo delle crescenti tensioni alla frontiera tra i due Paesi sulla questione dei migranti.

La relazione tra Messico e Stati Uniti "è intensa e dinamica e presenta naturalmente delle sfide. Ma queste sfide non possono in alcun caso giustificare atteggiamenti minacciosi o mancanza di rispetto tra i nostri due Paesi", ha dichiarato in una nota il presidente messicano.

Enrique Pena Nieto ha inviato successivamente una stoccata a Donald Trump: "Se le vostre recenti dichiarazioni traggono origine da una certa frustrazione legata alle questioni di politica interna, dalle vostre leggi e dal vostro Congresso, rivolgetevi a loro, non ai messicani".

(fonte AFP)(Segue)